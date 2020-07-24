İl Sağlık Müdürlüğünden koronavirüs hastalarına psikolojik destek Batman İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastalara psikolojik destek hizmeti sunuyor.

Batman İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastalara psikolojik destek hizmeti sunuyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, AA muhabirine, koronavirüs salgının başlamasıyla Psiko-Sosyal Destek Biriminin aktif olarak vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi.

Destek biriminde görevli uzman kişilerce online veya telefonla vatandaşlara ulaşıldığını ifade eden Pamukçu, salgın sürecinde ikinci basamak hastanelerde verdikleri başarılı tedavi hizmetlerinin yanı sıra evlerinde karantina altında bulunan, tedavi sürecini tamamlamış veya temaslı listesinde bulunan hastalara yönelik de psikososyal destek sunduklarını aktardı.

Pamukçu, "Psikologlarımız, sosyal çalışmacılarımız ve çocuk gelişim uzmanlarımızdan oluşan 10 kişilik kadromuzla nisan ayından itibaren binlerce kişiye hizmet verdik." dedi.

"Evde izolasyon sürecinde bulunan ve psikososyal destek hizmeti alan vatandaşlarımızdan olumlu geri dönüşler almaktayız. Sıkıntıları büyüyen kişilerin hastanelere erken sevk edilmesi anlamında da çok ciddi bir memnuniyet görmekteyiz." diyen Pamukçu, hizmetin süreceğini belirtti.

Birimde görevli psikolog Kader Baltaş da Kovit-19 tanısı konulan hastaların yanı sıra hasta yakınlarına da hizmet verdiklerini söyledi.

Baltaş, "Hasta ve hasta yakınlarına gerek online, gerekse telefonla ulaşıp destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA