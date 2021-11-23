KÜTAHYA (Habermetre) - İL ÖZEL İDARESİ 2022 YILI BÜTÇESİ 215 MİLYON TL OLARAK OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ. 1 Kasım 2021 tarihinde başlayan Kütahya İl Özel İdaresi'nin 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü Kasım ayı oturumları bugün sona erdi. İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'ın başkanlığını yaptığı son oturumda, Kütahya İl Özel İdaresinin 2022 bütçesi 215 Milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi. Bütçenin kabulünün ardından kısa bir değerlendirmede bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz; " 2022 yılı bütçemizi 215 Milyon TL olarak onayladık. Bütçemizi onaylarken kasım ayı boyunca yoğun bir şekilde çalıştık. Beraber çalıştığımız 9 il müdürlüğümüzü de kaynak aktardık. 215 Milyon TL'lik bütçemizin 166. 450. 000TL'ni kendi birim müdürlüklerimize ayırdık bu da bütçemizin %74, 5'nü oluşturuyor. 39. 225. 000 TL'ni İl Müdürlüklerimize ayırdık bu da %18 üzerinde bir orana tekabül ediyor ve son olarak da ilçe müdürlüklerimize 10 Milyon TL'lik kaynak ayırarak genel anlamda bir paylaşım yaptık. "İLİMİZİN KÜLTÜR VE TURİZMİNE, EĞİTİMİNE, TARIMINA DESTEĞİMİZ DEVAM EDİYOR" Son üç yılda yakından takip edildiği gibi köylerimizin altyapı yol gibi asli görevlerimizin yanında üç alanda da yoğunluğumuzu artırıp bu alanlara daha fazla bütçe ayırmaya çalışıyoruz. Turizm Tarım ve sağlık alanlarında yatırımlarımızı artırıyoruz. Bunun yanında Genel bütçe de olduğu gibi bizde eğitime büyük destek veriyoruz. 30 Milyon TL'lik bütçe ayırdık ilimiz eğitimine pandemi fırsat bilinerek depreme dayanıksız okullarımız yıkılarak yeniden yapıyoruz. Bazılarını tamamladık bazıları da devam ediyor. Kendi Müdürlüklerimiz içinde Yol ve Ulaşım Hizmetleri müdürlüğümüze 19. 5 Milyon TL kaynak ayırdık. Bu ayrılan pay artabiliyor KÖYDES den de pay ayırabiliyoruz. "EN FAZLA ARTIŞ VE PAY KÜLTÜR VE TURİZM'E" Kendi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğümüze 15 Milyon TL kaynak aktardık. İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüze 3 Milyon TL kaynak aktardık. Bunun yanında Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze aktardığımızın kaynağımızın temelinde Kültür Turizme hizmet edecek projelere destek verdiğimiz düşünüldüğünde yaklaşık Kültür ve Turizme ayrılan pay 19. 5 Milyon TL gibi bir rakamı yakalamış oluyoruz., Murat dağına, Kütahya kalemizin restore edilmesine kaynak aktardık. Bunun yanında Gölcük, Koca yayla, Tahtalı da güzel hizmetler yaptık. Şunu gördük ki alt yapısını tamamladıktan sonra ilimize en büyük katma değer katacak alan Kültür ve Turizm dir. Tarıma da 2 Milyon TL'lik bir kaynak aktardık. Bunlar sonlanmış rakamlar değil bunların üzerine rakamlar ilave edebiliriz Sayın Valimizin ve milletvekillerimizin gayretleri ile Bakanlıklardan Genel Müdürlüklerden kaynak bulma imkanımız her zaman var. Buradan bu vesile ile 2022 yılı bütçemizin tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu bütçenin oluşmasında hiçbir kısıtlamaya gitmeyen Başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, milletvekillerimize, Valimize, teknik ekiplerimize, İl Müdürlerimize ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. " Dedi.

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