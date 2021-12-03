İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit, Dünya Engelliler Günü Kapsamında Düzenlenen Etkinliklerde Özel Öğrencilerimizle Bir Araya Geldi

İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında İlkadım Özel Eğitim Uygulama Okulunu (1. ve 2. kademe) ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya geldi. Okulda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin günlük yaşamlarını devam ettirdikleri ev ortamları birebir model alınarak donatılan ve öğrencilerin gelecek yaşamlarında bağımsız hareket edebilecekleri becerileri öğretmenleri eşliğinde öğrenmeleri amacı ile oluşturulan uygulama evini gezdi.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit, Samsun Özel Eğitim Uygulama Okulunu (III. Kademe) ziyaret etti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Okulda düzenlenen programa katılarak öğrencilerle birlikte güne özel hazırlanan pastayı kesti.

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