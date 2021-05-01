İl Milli Eğitim Müdürü Tekin söz vermişti, yeni öğretmenler odasını yaptırdı
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İl Milli Eğitim Müdürü Tekin söz vermişti, yeni öğretmenler odasını yaptırdı

İl Milli Eğitim Müdürü Tekin söz vermişti, yeni öğretmenler odasını yaptırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Doğubayazıt Muhammed Celali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenlere verdiği sözünü yerine getirerek modern bir şekilde yeni öğretmenler odasını yaptırdı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Doğubayazıt Muhammed Celali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenlere verdiği sözünü yerine getirerek modern bir şekilde yeni öğretmenler odasını yaptırdı.

Doğubayazıt Muhammed Celali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde daha önce kütüphane ve dil sokağının açılışına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, burada öğretmenlerle bir araya gelerek onların modern bir şekilde düzenlenmiş yeni öğretmenler odası talebine duyarsız kalmadı. İl merkezi, ilçeler ve köyleri gezerek öğretmenlerle bir araya gelip onların istek, talep ve sorunlarını dinleyen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, makamına geçmeden öğretmenlere verdiği sözü yerine getirmek için öğretmen odasının yapılması talimatı verdi. Daha sonraki süreçte okulda yapımına başlanan öğretmenler odasını bizzat takip eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğretmen odasının boya, tavan, elektrik sistemleri, masalar, sandalyeler, öğretmen dolapları, stor perdeler, kapı giydirmesi ile modern ve yepyeni bir alan oluşturdu. Yeni öğretmen odasına kavuşan öğretmenler, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'e teşekkür ederek okula davet etti. Öğretmenlere cevaben okulu ziyaret edeceğini paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, "Öğretmenlik mesleği, gücünü sevgiden alan, yeni neslin milli ve manevi değerlerle yetişmesini sağlayan en kutsal ve en anlamlı meslektir. Genç nesillere modern bilim ve teknolojinin ışığında eğitim ve öğretim veren, ülkemizi uluslararası alanda hak ettiği yere taşımak için üstün gayret gösteren; sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere rehberlik eden; bıkmadan, bıktırmadan, ümitsizliğe düşmeden, yüklendiği sorumlulukların da bilinciyle vazifesini yerine getiren tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - AĞRI

İl Milli Eğitim Müdürü Tekin söz vermişti, yeni öğretmenler odasını yaptırdı
İl Milli Eğitim Müdürü Tekin söz vermişti, yeni öğretmenler odasını yaptırdı
İl Milli Eğitim Müdürü Tekin söz vermişti, yeni öğretmenler odasını yaptırdı
İl Milli Eğitim Müdürü Tekin söz vermişti, yeni öğretmenler odasını yaptırdı
İl Milli Eğitim Müdürü Tekin söz vermişti, yeni öğretmenler odasını yaptırdı
İl Milli Eğitim Müdürü Tekin söz vermişti, yeni öğretmenler odasını yaptırdı
İl Milli Eğitim Müdürü Tekin söz vermişti, yeni öğretmenler odasını yaptırdı
İl Milli Eğitim Müdürü Tekin söz vermişti, yeni öğretmenler odasını yaptırdı
İl Milli Eğitim Müdürü Tekin söz vermişti, yeni öğretmenler odasını yaptırdı
İl Milli Eğitim Müdürü Tekin söz vermişti, yeni öğretmenler odasını yaptırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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