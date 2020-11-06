İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin
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İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin

06.11.2020 16:00 | Son Güncelleme: 06.11.2020 21:40

Kayseri Milli Eğitimi Müdürü Celalettin Ekinci, kentteki özel bir eğitim merkezine eskiyen ve rengi solmuş Türk bayrağı asılmasına "Bu bayrak bizim bayrağımız. Acilen bu bayrağı değiştirin" diyerek tepki gösterdi. Bayrak, kısa sürede yenisiyle değiştirildi.

Kayseri Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile birlikte Kocasinan ilçesindeki özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.

TÜRK BAYRAĞININ RENGİNİN SOLDUĞUNU GÖRÜNCE TEPKİ GÖSTERDİ

Ekinci, Sahabiye Mahallesi'ndeki Bengisu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederken, okulun dışına asılan Türk bayrağının eskiyip, renginin solduğunu gördü.

İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin

"ACİLEN BU BAYRAĞI DEĞİŞTİRİN"

Bunun üzerine okul yetkilisini yanına çağıran Ekinci, "Ben solmuş ve kirli bayrağın mazeretini kabul etmem. Bayrak direğinin, bayrağın haline bak. Bu bayrak bizim bayrağımız. Acilen bu bayrağı değiştirin ve bayrak direğini boyatın" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü'nün tepkisi üzerine eskiyen bayrak, görevliler tarafından yenisiyle değiştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin
İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

Haber Yorumları (1)
SELİM: iş kumaşın eskiliğinde yeniliğinde değil temsil ettiği değerde sayın müdür. . . siz temsil ettiği değerleri gençliğe kazandırın daha iyi hizmet etmiş olursunuz şekilcilikle olmaz. .
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