İl Jandarma Komutanlığından huzur ve güven uygulaması

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, günübirlik kiralanan evler, kiralık araç firmaları ile göçmen kaçakçılığına yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri tarafından "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında sorumluluk bölgesinde yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri ve çalışabilecekleri değerlendirilen bölgeler, tır garajları, terminaller, günübirlik kiralanan evler ve araç kiralama firmalarına yönelik uygulama yapıldı.

Uygulamaya 44 unsur ve 152 personel katılırken 713 şahıs ve 288 araç sorgulandı. 8 araca 3 bin 540 lira para cezası uygulandı. 3 araç trafikten men edildi, 2 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Yapılan kontrollerde, bir işletmeye 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'ndaki kabahatler kapsamında yasal işlem uygulandı.

Kaynak: AA