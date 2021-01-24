İl Jandarma Komutanı Albay Ersever'den, Bolu Ülkü Ocaklarını ziyaretiyle ilgili açıklama
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İl Jandarma Komutanı Albay Ersever'den, Bolu Ülkü Ocaklarını ziyaretiyle ilgili açıklama

24.01.2021 23:21 | Son Güncelleme: 24.01.2021 23:24
İl Jandarma Komutanı Albay Ersever'den, Bolu Ülkü Ocaklarını ziyaretiyle ilgili açıklama

Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, Bolu Ülkü Ocakları ziyareti ile ilgili, anlık olarak gelişen ziyarete tamamen insani gerekçeyle icabet ettiğini söyledi.

Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, Bolu Ülkü Ocakları ziyareti ile ilgili, anlık olarak gelişen ziyarete tamamen insani gerekçeyle icabet ettiğini söyledi.

Son günlerde bazı basın yayın organlarında Bolu Ülkü Ocakları ziyareti hakkında çıkan yayınlarla ilgili olarak yazılı açıklama yapan Ersever, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda yapmış olduğum şehit yakınları ve gazilerimizin ziyaretlerinden biri olan Kıbrıs gazimizin iş yeri çıkışında hemen aynı bina içinde bulunan ve daha önce şehitlik ziyareti ve milli bayramlarda çok defa karşılaştığım vatandaşlarımızın ısrarlı daveti karşısında anlık olarak gelişen bu dernek ziyaretinin tamamen insani gerekçeyle icabet edilen bir ziyaret olduğunu kamuoyumuzun bilgilerine sunarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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