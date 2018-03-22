İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'nde il idare şube başkanları toplantısı yapıldı.

İl idare şube başkanları, Atatürk Toplantı Salonu'nda Vali Orhan Çiftçi başkanlığında toplandı.

Çetin, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, verimli ve sağlıklı yürütülmesini sağlamak istediklerini belirterek, vatandaşlara yönelik en iyi kamu hizmetini sunabilmek amacıyla bu tür toplantılara önem verdiklerini kaydetti.