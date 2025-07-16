İl içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı!

Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarla tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 17 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Yer değiştirme başvuruları değerlendirilirken öğretmenleri tercihleri, hizmet puanı dikkate alınacak . İşte, il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları öğrenme linki!

İL İÇİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme takvimini kamuoyuyla paylaştı. Kadrolu öğretmenler için yürütülen başvuru süreci sona ererken, şimdi gözler yer değişikliği sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimi doğrultusunda, öğretmen özür grubu atamalarına ilişkin beklenen gün geldi. Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylattı.

Bu yıl ilk defa uygulanacak yeni sistemle, tercihlerine yerleşemeyen öğretmenler için yeni bir hak tanınacak. İlk iki tercihi arasında bulunan okullarda boş norm kadro oluşması halinde, bu öğretmenler için sıra kaydı oluşturulacak ve bu doğrultuda ek atamalar yapılacak.

Öğretmenlerin il içi atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi personel.meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Ayrıca MEBBİS platformuna kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak da sonuç sorgulaması yapılabilecek.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sonuç duyurusu, "personel.meb.gov.tr" adresinden yapıldı. MEBBİS ekranından, sonuçlar kullanıcı adı ve şifre ile sorgulanabilecek.

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