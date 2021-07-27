İl içi atamaları açıklayan iller hangileri?

İl içi atamaları açıklayan iller hangileri? Bugün gün içerisinde öğretmenlerin il içi tayin sonuçlarının açıklanacağı duyurulduktan sonra il içi açıklamalara dair İl içi neden açıklanmadı? İl içi açıklanan şehir var mı? İl içi açıklanan iller! başlıkları aratıldı.

İl içi atamaları açıklayan iller hangileri? sorusunun yanıtı merak ediliyor. MEB son dakika il içi atama sonuçları hakkında sıkı bir şekilde takip edilmeye başlandı.

İL İÇİ ATAMALARI AÇIKLAYAN İLLER!

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları bugün açıklanacak. Daha önce 16 Temmuz 2021 tarihinde ilan edileceği açıklanan öğretmen il içi atama sonuçları tarihinde değişikliğe gidildi. MEB'in güncel takvimine göre öğretmenlerin atama sonuçları 27 Temmuz Salı günü (bugün) ilan edilecek. Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri ise 2 Ağustos itibarıyla yapılacak. Ancak henüz hiçbir ile dair sonuç açıklanmadı.

İl içi atama listesini açıklayan iller, haber içerisinde güncellenecektir.