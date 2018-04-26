İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Personeline Seminer

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele konusunda seminer düzenledi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen seminere, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız, şube müdürleri ve personel katıldı.

Seminerde kurum personeline polis memuru Ahmet Şahan tarafından uyuşturucuyla ilgili doğru bilinen yanlışlar, madde kullanımına sürüklenen çocuklarda aile ve çevrenin etkileri, madde kullanımından gençleri uzak tutmanın yolları gibi bilgiler verildi.

Narko Rehber projesi kapsamında, toplumun uyuşturucuyla mücadele konusunda daha etkin katılımın sağlanması amacıyla seminerlerin devam edeceği belirtildi.