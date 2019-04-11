İl Genel Meclisinde Görev Dağılımı Yapıldı

Kilis İl Genel Meclisi Başkanlığına Şıhmehmet Yalçın seçilirken, komisyonlar ile diğer görevler için seçim yapıldı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli idareler yerel seçimlerinde AK Parti'den Musabeyli il Genel Meclisi üyesi seçilen Şıhmehmet Yalçın yapılan ilk toplantıda İl Genel Meclis Başkanlığına seçildi. Kapalı Zarf usulü yapılan seçimlerde 11 İl Genel Meclis üyesinin tamamının oyunu alan Şıhmehmet Yalçın Kilis'in yeni İl Genel Meclis Başkanı oldu.

il Genel Meclisinde toplantıya en yaşlı üye sıfatı ile Kıyam Dalyanoğlu başkanlık yaptı.

Açılış konuşmasının ardından Meclis Başkanlığı için seçimler yapıldı. 11 üyenin tamının oyunu alan Şıhmehmet Yalçın yeni dönemde Kilis il Genel Meclis Başkanlığı görevini yürütecek.

Başkanlık makamına seçildikten sonra kısa bir açıklama yapan Şıhmehmet Yalçın,"Rabbim bizlere hayırlı ve güzel görevler yapmayı nasip eylesin. Bizlere güvenen ve oy veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

3 Dönem Musabeyli ilçesinde Kilis il Genel meclis üyesi olan Şıhmehmet Yalçının Başkanlık koltuğuna oturmasından sonra divan üyeliklerine Cuma Avcı ile Mehmet Cemil Tekbaş Divan üyeliklerine seçildi. Diğer üyeliklere ise şu isimler oy birliği ile seçildi. İl Genel meclis 1. Başkan vekili Mehmet Yıldız, İl Genel 2. Meclis Başkan Vekili Fettah Ekinci, Katip üyeliklerine Cuma Avcı, M. Cemil Tekbaş, Katip üyeliklerine Yedek Hasan Bozkurt, Mustafa Dağlı, İl Encümen Üyeliklerine Mustafa Dağlı, Cuma Avcı, M. Cemil Tekbaş, Plan Bütçe Komisyonu Mehmet Tanrıaşıkı, Hasan Bozkurt, Fettah Ekinci, Cuma Avcı, Kıyam Dalyanoğlu, Mehmet Vakıf Boybeyi, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Mehmet tanrıaşıkı, Fettah Ekinci, Mustafa Dağlı, Hasan Bozkurt, Kıyam Dalyanoğlu, Ramazan Kurşunoğlu, Eğitim Kültür Sosyal Hizmetler Komisyonu Cuma avcı Mehmet Tanrıaşıkı, Mehmet Cemil Tekbaş, Kıyam Dalyanoğlu, Çevre ve Sağlık Komisyonu Hasan Bozkurt, Mehmet Yıldız, Mehmet Cemil Tekbaş, Kıyam Dalyanoğlu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Cuma Avcı, Hasan Bozkurt, Fettah Ekinci, Mustafa DağlıÇeşitli İşler Komisyonu Fettah Ekinci, Mehmet Cemil Tekbaş, Hasan Bozkurt, Cuma Avcı, Mehmet Vakıf Boybey, İçişleri Komisyonu Mehmet Yıldız, Mustafa Dağlı, Hasan Bozkurt, Mehmet Tanrışıkı, Ramazan Kurşunoğlu'dan oluştu. - KİLİS

Kaynak: İHA