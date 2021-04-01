İl Genel Meclisi Başkanlığına Yalçın seçildi
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İl Genel Meclisi Başkanlığına Yalçın seçildi

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İl Genel Meclisi Başkanlığına Yalçın seçildi

Kilis İl Genel Meclisi Başkanlığına Şıhmehmet Yalçın seçilirken, komisyonlar ile diğer görevler için seçim yapıldı.

Kilis İl Genel Meclisi Başkanlığına Şıhmehmet Yalçın seçilirken, komisyonlar ile diğer görevler için seçim yapıldı.

Tüm üyelerin oyunu alan Şıhmehmet Yalçın yeniden İl Genel Meclisi Başkanlığına seçilirken, 1'inci Başkan Vekilliğine Mustafa Dağlı, İkinci başkan vekilliğine Cemil Tekbaş seçildi. Katip üyeliklere Cuma Avcı ile Mehmet Yıldız seçildi.

Bütçe ve Plan komisyonuna Mehmet Tanrıaşıkı, Cemil Tekbaş, Hasan Bozkurt, Mustafa Dağlı, Fettah Ekinci, Ramazan Kurşunoğlu, Kıyam Dalyanoğlu, İmar Komisyonuna Mehmet Tanrıaşıkı, Şıhmehmet Yalçın, Cuma Avcı. Cemil Tekbaş, Hasan Bozkurt, Ramazan Kurşunoğlu, M. Vakıf Boybeyi seçildi. - KİLİS

İl Genel Meclisi Başkanlığına Yalçın seçildi
İl Genel Meclisi Başkanlığına Yalçın seçildi
İl Genel Meclisi Başkanlığına Yalçın seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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