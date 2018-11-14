İl Genel Meclisi Başkanı Karakuş Aday Adaylığı Başvurusu Yaptı

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, Kilis Belediye Başkanlığına aday adayı oldu.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş ile yakınları AK Parti Kilis İl Binasına gelerek, Belediye Başkan aday adaylığı için başvuru evraklarını AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş'a teslim etti. Karakuş, "Kilis Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunu yaptığını ifade ederek, "Rabbim utandırmasın,hakkımıza hayırlısını nasip etsin.Bu kutsal yolda bizleri yalnız bırakmayan değerli dostlarımıza,Değerli il başkanımız ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim" diye konuştu. - KİLİS