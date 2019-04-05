İl Genel Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı
AK Parti'nin Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyeleri mazbatalarını aldı.
AK Parti'nin Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyeleri mazbatalarını aldı.
Adıyaman merkez ilçede 7 il genel meclis üyesinin tamamını AK Parti aldı. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve seçilen il genel meclis üyeleri ilçe seçim kurulundan mazbatalarını aldı.
İl genel meclis üyeleri Zeynal Özbilgin, Osman Koyuncu, Hamza Özçelik, Mehmet Kılıç, Abdurrahman Parlak, Orhan Tohumcu ve Fatih Olgun mazbatalarını aldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA