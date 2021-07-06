İl Genel Meclis toplantıları sürüyor
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İl Genel Meclis toplantıları sürüyor

İl Genel Meclis toplantıları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantılarının ikinci birleşimi Burhanettin Çoban başkanlığında gerçekleşti.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantılarının ikinci birleşimi Burhanettin Çoban başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek, komisyondan gelen raporlarda karara bağlandı.

Burhanettin Çoban başkanlığında gerçekleşen toplantıda ilk olarak gündem maddeleri görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantıda, Başmakçı ilçesine bağlı Küllüce köyünde yer alan, yolun kaldırılması amacıyla hazırlanan, imar planı değişikliği konusu görüşülerek ilgili komisyona havale edildi. Emirdağ ilçesine bağlı Aşağı Piribeyli köyünde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, akaryakıt satış istasyonu garaj ve arsası vasfındaki taşınmazın, atıl durumda kalmaması için yeniden Aşağı Piribeyli Köyü Muhtarlığı'na kiraya verilmesi konusu görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi. - AFYONKARAHİSAR

İl Genel Meclis toplantıları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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