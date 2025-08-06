İl emri verilecek mi, il emri verildi mi?

İl emri verilecek mi, il emri verildi mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı özür grubu (örneğin eş durumu ya da aile birliği gibi) mazeret atamaları kapsamında il ve ilçe emri uygulamasını tamamen kaldırdı. Bu nedenle artık puan gözetmeden öğretmenlere il emri uygulanmamaktadır. Buna rağmen sosyal medyada "İl emri verilecek mi?", "İl emri verildi mi?" gibi sorular sıkça gündeme geliyor.

İl emri uygulanacak mı yoksa yapıldı mı sorusu oldukça yaygın. Ancak resmi açıklamalara göre bu yıl için herhangi bir il ya da ilçe emri ataması yapılmamakta; çünkü özür grubu yer değiştirme sürecinde bu uygulama yürürlükten kaldırılmış durumda.

İL EMRİ VERİLDİ Mİ?

Eğitimci-Yazar Yasin Görmüş, öğretmenlerin merakla beklediği il emri uygulaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Görmüş, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zorlayıcı koşullar altında il emri, Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'in talimatıyla hayata geçirildi. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz, öğretmenlerimizin talepleri aile bütünlüğü esas alınarak belirsizlik yaşanmadan karşılandı."

Bu açıklama, il emri bekleyen öğretmenler arasında umutla karşılandı. Ancak konu ile ilgili olarak henüz resmi açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

İL EMRİ NEDİR?

İl emri, iller arası özür grubu tayininde, talep ettiği ile atanamayan öğretmenler için devreye sokulan özel bir uygulamadır. Öğretmen, istediği ile atanamazsa, o ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün (İl MEM) emrine geçici olarak atanır. Bu sayede öğretmen, ailesinden uzak kalmadan görev yapma hakkı kazanır ve sonrasında ihtiyaç doğrultusunda okuluna yerleştirilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı

ABD'yi alarma geçiren olay! Askeri üsse silahlı saldırı
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama

Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu

İtirafçı olan iş insanından İmamoğlu'nu zora sokacak sözler
Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor

Bir devrin sonu! Artık E-devlet üzerinden oluşturulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den yılın takası

Fenerbahçe'den yılın takası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.