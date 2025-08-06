İl emri verilecek mi, il emri verildi mi?

İl emri uygulanacak mı yoksa yapıldı mı sorusu oldukça yaygın. Ancak resmi açıklamalara göre bu yıl için herhangi bir il ya da ilçe emri ataması yapılmamakta; çünkü özür grubu yer değiştirme sürecinde bu uygulama yürürlükten kaldırılmış durumda.

İL EMRİ VERİLDİ Mİ?

Eğitimci-Yazar Yasin Görmüş, öğretmenlerin merakla beklediği il emri uygulaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Görmüş, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zorlayıcı koşullar altında il emri, Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'in talimatıyla hayata geçirildi. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz, öğretmenlerimizin talepleri aile bütünlüğü esas alınarak belirsizlik yaşanmadan karşılandı."

Bu açıklama, il emri bekleyen öğretmenler arasında umutla karşılandı. Ancak konu ile ilgili olarak henüz resmi açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

İL EMRİ NEDİR?

İl emri, iller arası özür grubu tayininde, talep ettiği ile atanamayan öğretmenler için devreye sokulan özel bir uygulamadır. Öğretmen, istediği ile atanamazsa, o ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün (İl MEM) emrine geçici olarak atanır. Bu sayede öğretmen, ailesinden uzak kalmadan görev yapma hakkı kazanır ve sonrasında ihtiyaç doğrultusunda okuluna yerleştirilir.