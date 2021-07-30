İl Emniyet Müdürü Temiz: "Ekipman ağımızı da sürekli genişletiyoruz"

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünün yeni yerleşkesini Gazeteciler Cemiyeti yöneticilerine gezdiren İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Afyonkarahisar genelinde huzur ve asayiş çalışmalarının devam ettiğini belirterek; "MOBESE ve ekipman ağımızı da sürekli genişletiyoruz.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünün yeni yerleşkesini Gazeteciler Cemiyeti yöneticilerine gezdiren İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Afyonkarahisar genelinde huzur ve asayiş çalışmalarının devam ettiğini belirterek; "MOBESE ve ekipman ağımızı da sürekli genişletiyoruz. İlerleyen zamanda şehir içi trafikte de bu sistemlerden faydalanacağız" dedi.

Afyon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri bir dizi ziyarette bulundu. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'e, vekaleten yürüttüğü görevine asaleten atanması nedeniyle tebriklerini ileten Gazeteciler Cemiyeti Yöneticileri Emniyet Müdürlüğü'nün yeni yerleşkesinin de hayırlı olması dileklerini iletti. Emniyet Teşkilatı ile her zaman iç içe mesai harcadıklarını belirten Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt, "Emniyet Müdürlüğümüzün yeni yerleşkesi ilimizin büyük bir ihtiyacını giderdi. Emniyet Teşkilatımıza yakışan bu tesisin ilimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Basın mensuplarının görevlerini yerine getirmeleri bakımından sağladıkları katkılar nedeniyle de Sayın Müdürümüz nezdinde tüm Emniyet teşkilatına teşekkür ediyoruz" dedi.

"Ekipman ağımızı genişletiyoruz"

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünün Erkmen yolu üzerindeki yeni yerleşkesini basın mensuplarına gezdiren Temiz ise Afyonkarahisar basınının kendilerinin en büyük destekçilerinden birisi olduğunu belirterek, "Dinar ve Erenler bölgesi başta olmak üzere şehrin her yanında huzur ve asayişe yönelik çalışmalarımız devam ediyor. MOBESE ve ekipman ağımızı da sürekli genişletiyoruz. İlerleyen zamanda şehir içi trafikte de bu sistemlerden faydalanacağız. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğümüz yeni yerleşkesi yaklaşık 25 bin metrekarelik kapalı alana sahip. Eski Emniyet binasının 2 bin 500 metrekarelik alanıyla kıyaslandığında büyük bir gelişme sağlandı. Yeni yerleşkemizde öncelikle polis arkadaşlarımızı görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeleri amaçlandı. Vatandaşlarımızın hizmet almak için Emniyet'e geldiklerinde zorlanmadan işlerini görebilmeleri için düzenlemeler yapıldı. Emniyet Teşkilatı üyelerinin sosyal imkanlarına yönelik olarak yemekhanemiz, kafeteryamız, mescidimiz, otoparklarımız gibi alanlar en yeni imkanlarla hazırlandı. Vatandaşlarımızın bizzat gelerek hizmet almaları gereken Trafik Şube, Özel Güvenlik gibi birimlerimizi kolay ulaşılabilir şekilde konumlandırdık. Diğer birimlerimizde ise güvenlik ve çalışma rahatlığını önceliğimize aldık" diye konuştu.

Öte yandan gazetecilerin ziyaretleri gün boyu devam etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı