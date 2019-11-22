İl Emniyet Müdürü Erduğan, basın mensuplarıyla bir araya geldi

22.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:38

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Çorlu ilçesinde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'ndaki programda Erduğan, Çorlu ve bazı bölgelerde personel sayısının yetersiz olduğunu, bununla ilgili gerekli çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Müdürlük olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Erduğan, "Her türlü iyi niyetli eleştiriye açığız. Sizler halkın haber alma hakkını kullanmalarına aracı olan meslek grubusunuz. Bizler ne kadar iletişim halinde olursak, halkımız da o kadar doğru ve zamanında haber almış olur." dedi.

Erduğan, Tekirdağ'da nüfusun Çorlu, Çerkezköy, Ergene ve Kapaklı'da yoğun olduğunu ifade ederek, "Bazı bölgelerde personel eksiğimiz mevcut. Bunların nüfusa olan dağılımları da biraz az. Türkiye genelinde 220 kişiye bir polis memuru düşüyorken, Kapaklı'da bin kişiye bir polis düşüyor. Bu ciddi bir uçurum. Çorlu'da yaklaşık 500-600 civarı bu rakam." diye konuştu.

Toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aykut Efe, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, Ergene İlçe Emniyet Müdürü Ekrem Çiçek de katıldı.

Kaynak: AA