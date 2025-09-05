İl dışı öğretmen atama sonuçları açıklandı! İl dışı öğretmen atama sonuçla sorgulama linki!
Öğretmenlerin iller arasında isteğe bağlı tayin başvuruları 3 Eylül 2025'te alınmaya başlamış, süreç bugün saat 13.00'te sona ermişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre atama sonuçları da aynı gün içerisinde açıklandı.
MEBBİS ve e-Devlet üzerinden erişime açılan sonuç ekranıyla birlikte, 2025 yılının ikinci dönem iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atamaları da tamamlanmış oldu. 3 Eylül'de başlayan başvuru süreci bugün yapılan atamalarla noktalandı.
BAŞVURULAR VE TAKVİM SÜRECİ
SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
MEBBİS kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız .
e-Devlet kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız .