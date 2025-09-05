Haberler

İl dışı öğretmen atama sonuçları açıklandı! İl dışı öğretmen atama sonuçla sorgulama linki!

İl dışı öğretmen atama sonuçları açıklandı! İl dışı öğretmen atama sonuçla sorgulama linki!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğretmenlerin iller arasında isteğe bağlı tayin başvuruları 3 Eylül 2025'te alınmaya başlamış, süreç bugün saat 13.00'te sona ermişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre atama sonuçları da aynı gün içerisinde açıklandı.

MEBBİS ve e-Devlet üzerinden erişime açılan sonuç ekranıyla birlikte, 2025 yılının ikinci dönem iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atamaları da tamamlanmış oldu. 3 Eylül'de başlayan başvuru süreci bugün yapılan atamalarla noktalandı.

BAŞVURULAR VE TAKVİM SÜRECİ

Öğretmenlerin iller arasında isteğe bağlı yer değişikliği için başvurular 3 Eylül 2025 tarihinde başlamış, süreç bugün saat 13.00'te sona ermiştir. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre atama sonuçları da aynı gün içerisinde duyurulmuştur.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

MEBBİS ve e-Devlet üzerinden erişime açılan ekranla birlikte, 2025 yılının ikinci dönem iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklanmıştır. 3 Eylül'de başlayan başvurular bugün yapılan atamalarla tamamlanmış ve sonuçlar öğretmenlerin erişimine sunulmuştur.

MEBBİS kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız .

e-Devlet kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız .

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Gürsel Tekin'e bir günde ikinci şok: Müjdat Gürbüz de kayyum heyetinden çekildi

CHP kaynayan kazan! Gürsel Tekin'e bir gün içinde ikinci şok
MHP'li Feti Yıldız'dan Kurtulmuş'a çağrı: Komisyon, Öcalan'ın beyanlarını dinleyebilir

MHP'den çok konuşulacak 'Öcalan' çağrısı: Kurtulmuş 3-4 kişi seçsin
Dikkat çeken değerlendirme: Gram altın için 5 bin lira hedefi sadece zamanlama meselesi

Rekor üzerine rekor kıran altın durmayacak: Sadece zamanlama meselesi
Bir taraftar, İsmail Kartal'ı yolda takip edip transfer etmesini istediği 2 yıldızı söyledi

İsmail Kartal'ı takip edip transferini istediği 2 yıldızı söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Barış Alper krizini kökten çözecek hamle

Barış Alper krizini kökten çözüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.