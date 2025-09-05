İl dışı öğretmen atama sonuçları açıklandı! İl dışı öğretmen atama sonuçla sorgulama linki!

MEBBİS ve e-Devlet üzerinden erişime açılan sonuç ekranıyla birlikte, 2025 yılının ikinci dönem iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atamaları da tamamlanmış oldu. 3 Eylül'de başlayan başvuru süreci bugün yapılan atamalarla noktalandı.

BAŞVURULAR VE TAKVİM SÜRECİ

Öğretmenlerin iller arasında isteğe bağlı yer değişikliği için başvurular 3 Eylül 2025 tarihinde başlamış, süreç bugün saat 13.00'te sona ermiştir. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre atama sonuçları da aynı gün içerisinde duyurulmuştur.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

MEBBİS kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız .

e-Devlet kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız .