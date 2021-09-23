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İKÜ 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleşti

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İKÜ 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleşti

İstanbul Kültür Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni, Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

İstanbul Kültür Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni, Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

İstanbul Kültür Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni, İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, İKÜ Rektörü Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal ve öğrencilerin katılımıyla Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

"GELİŞTİRİLEBİLİR YÖNLERİMİZİN ÜZERİNDE DURACAĞIZ"

Törende açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Akkartal, "Hangi kademede olursa olsun üniversiteye emek veren her ismin hem akademik hem de idari kadrolarımızda görev yağan çalışma arkadaşlarımın da bu gerçeğin farkında olduklarını biliyorum. Bu başlığı çeşitli zamanlarda yüz yüze de tartışıyor, konuşuyor, paylaşıyoruz. Bu yıl öğrencide pozitif dokunuşu sağlayacak başlıklar konusunda ihtiyaçlarımızı, beklentilerimizi en önemlisi de geliştirilebilir yönlerimizin üzerinde duracağız. Daha fazla diyaloga ihtiyacımız var. Pandemi dönemiyle birlikte öğrenci mutluluğunda sağlık, güvenlik ve dijitalleşme oldukça önemli başlıklar. Gençler önemli kayıplar ve kısıtlamaların ardından üniversite yaşamına yeniden adapte olacaklar. Bu süreçte, her birimizin öğrenci ilişkilerinde unvan ve uzmanlıklarımız dışında öğrencilerden tersine mentorluk alabilmeyiz. Öğrencilerin izlenimleri, pandemi dönemi yükseköğretimin profilini yeniden şekillendirmek konusunda çok değerli bilgiler içermekte" diye konuştu.

Akkartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yükseköğretimin kodları pandemiyle değişti. Dijitalleşmenin yanı sıra uluslararası deneyim, staj bağlantıları gibi başlıkları yeniden gözden geçirmeliyiz. Pandemiyle birlikte yaşamayı öğrenirken öğrencilerimize ulusal ve uluslararası düzeyde yaşama, mesleğe, dünyaya açılmaları için yüreklendirecek projeler ve iş birliklerine odaklanmalıyız. Hedeflerimizden biri de çalışmaları kağıt üzerinde değil yaşamda uygulanabilir kılmak."

"ÖĞRENCİLERİMİZİN FARKINDALIĞINI YÜKSELTMEK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU"

Dr. Günver ise, "Hayat şartlarının hepimizi zorladığı bir gerçek. Ancak her zorluğa rağmen, geleceğe dair umudu heyecanı artıran anlamı ve önemi büyük başlıklarımız da var. Vakfımız 35'inci yılında. Yeni akademik yılda, eğitimde fırsat eşitliği burslarıyla gençlerin yaşamına dokunmak için önemli bir çalışmaya imza attı. Yönetim Kurulu Üyemiz Lale Akıngüç'ün liderliğinde burs olanakları başta olmak üzere eğitim, araştırma ve toplumsal sorumluluk çalışmalarında da vakfımız gelecek günlerde de çok önemli çalışmalara imza atacak. Kurucu Vakfımızın varlığı, öğrencilere sunduğu imkanlar hakkında öğrencilerimizin farkındalığını yükseltmek hepimizin sorumluluğudur. Bir vakıf üniversitesinde öğrenci ya da emekçi olmanın ayrıcalığını, köklü bir vakıf üniversitesinden mezun olmanın değerini önce bizler hissetmeli ve öğrencilerimize hissettirebilmeliyiz" dedi.

AÇILIŞTA PİYANİST KUBİLAY KAN KONSERİ

Prof. Dr. Akkartal ve Dr. Günver'in konuşmalarının ardından, yurt dışında Türkiye'yi temsil eden ünlü piyanist Kubilay Kan 2 bölümden oluşan bir konserle keyifli anlar yaşattı.


İKÜ 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleşti

İKÜ 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleşti

İKÜ 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleşti

İKÜ 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleşti

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