İktisatçı-yazar Mustafa Sönmez Gözaltına Alındı
SOSYAL medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan iktisatçı yazar Mustafa Sönmez, adliyeye sevk edildi.
SOSYAL medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan iktisatçı yazar Mustafa Sönmez, adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, gece gözaltına alınan Sönmez'in buradaki işlemleri tamamlandı. Sönmez, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. - İstanbul
Kaynak: DHA