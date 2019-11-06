İktidara yakın gazeteciden Demirtaş iddiası: Tahliye olacağını düşünüyorum

06.11.2019 16:07 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:14

İktidara yakın duruşuyla tanınan gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesindeki bugünkü yazısında yeni yargı reform paketinin 'üstü örtülü af getirdiğini' öne sürdü. Küçük, Osman Kavala'nın ve Selahaddin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu isimlerin tahliye edileceğini söyledi.

Cem Küçük, yazısında son zamanlardaki tahliyelerle yargı paketi arasındaki ilişkiye değindi.

"Bu yargı paketi rüzgârıyla Osman Kavala da tahliye edilecektir" diyen Küçük ayrıca, Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan'ın ardından FETÖ'den tutuklu bulunan Mehmet Baransu ve Ali Fuat Yılmazer gibi isimlerin de tahliye edileceğini öne sürdü.

Cem Küçük'ün Türkiye gazetesinde "Son zamanlardaki tahliyeler ve yeni yargı paketi" başlıklı yazısında ilgili bölümü şu şekilde:

"Gelelim yargı paketine. 24 Eylül'de ajanslara şöyle bir haber düştü:

'Terörle Mücadele Kanunu'na, 'Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz' ibaresi eklendi. 'Haber verme' ve 'eleştiri' hukuka uygunluk nedeni sayıldı. Böylece, terör propagandası suçundan ceza alanlara bu kapsamda tahliye umudu doğdu. Mahkemeler, bu kapsamda gördükleri sanıklara da beraat verecek.'

"DEMİRTAŞ'IN TAHLİYE OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Terörle mücadele kanununa düşünce açıklamaları suç oluşturmaz denilince son iki haftadaki büyük tahliyeler kaçınılmaz oldu. Eren Erdem ve Selahattin Demirtaş bu yargı paketi kapsamında tahliye edildiler. Bir de tahliyeler için içeride en az 2.5 yıl yatmak şartı varmış. İyi de Eren Erdem 27 Haziran 2018'de tutuklandı. 1.5 yıl bile yatmadı. Hani 2.5 yıl şartı vardı. Selahattin Demirtaş da dikkatinizi çekerim İstanbul'daki dosyasından tahliye edildi. Ankara'daki bir dosyadan duruyor. Ha, ben Demirtaş'ın da belli zaman sonra tahliye olacağını düşünüyorum.

Peki şimdi ne olacak? İçeride yatıp beş yıl altında ceza alanlar daha içeriye girmez. Af getirmiyor dense de çıkanlar içeriye girmez. Burası Türkiye, yakın tarihe bakmanız yeterli. Bu yargı paketinin etkisiyle Mümtazer Türköne de, Mustafa Ünal da çıkacaktır. Belli zaman geçtikten sonra Mehmet Baransu da, Ali Fuat Yılmazer de tahliye olacaktır.

PKK ve FETÖ'ye yardım ve yataklıktan yatanlar tahliye olurken mesela çekini ödeyemeyenler, ağaç kesenler, yaralama suçuna karışanlar bu paketten yararlanamıyor. İnanmayan, bir hukukçuya sorsun. Aslında yargı paketi üstü örtülü af getiriyor. İşin gerçeği bu. Bakalım ikinci ve sonraki yargı paketlerinde neler çıkacak?"

2016'DAN BERİ CEZAEVİNDE

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım'da düzenlenen operasyonda, diğer Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ ile birlikte gözaltına alınmıştı. Demirtaş ve Yüksekdağ çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.