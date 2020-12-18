Ölümünde sır perdesi aralanamayan İkranur'un otopsi raporu tamamlandı

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde haziran ayında bahçede oynarken kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi'nin (7) ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada, 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nca hazırlanan otopsi raporu, tamamlandı. İkranur'un 'suda boğulma' bulgusuna yer verilen rapor, ulaştığı Bulancak Başsavcılığı tarafından, kapsamlı incelenmesi talebiyle geri gönderildi. Küçük kızın ölümündeki sır perdesi, Adli Tıp Kurumu 3'üncü Üst Kurulu'ndan gelecek detaylı otopsi raporuyla aralanacak.

Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünün Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede 27 Haziran'da 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan İkranur Tirsi, saat 18.00 sıralarında büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince kardeşi ve kuzeni durumu ailelerine haber verdi. Çevrede arama yapan aileler, İkranur'a ulaşamayınca jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, dron ve termal kameralar ile aradığı İkranur'un, evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy Deresi'nde cansız bedeni bulundu.

TRAVMATİK BULGUYA RASTLANILMADI

İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. İlk tespitlere göre travmatik ve bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur'un iç organlarından alınan parçalar, çoklu organ incelemesi yapılması için 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'na gönderildi.

BEKLENEN RAPORDA 'SUDA BOĞULMA' BULGUSU

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip, çalışmalarını sürdürürken, 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu da hazırlanan otopsi raporunu tamamladı. İkranur'un 'suda boğulma' bulgusuna rastlanıldığına yer verilen rapor, Bulancak Başsavcılığı'na ulaştı. Başsavcılıkça, kapsamlı incelenip, eksikliklerin giderilmesi talebiyle rapor, geri gönderildi. Bunun üzerine ulaştırılan raporda Adli Tıp Kurumu 3'üncü Üst Kurulu'nca inceleme başlatıldı. Küçük kızın ölümündeki sır perdesi, Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'ndan gelecek rapor ile aralanacak.

'YAKALANMASINI İSTİYORUM'

İkranur'un acılı anne Nazlı Tirsi, kızının cinayete kurban gittiğini öne sürüp, olayın aydınlatılmasıyla acılarının bir nebze de olsa hafifleyeceğini söyledi. Nazlı Tirsi, "Katil kimse, yakalanmasını istiyorum. Devletimizden bir an önce katili bulmasını istiyorum. Acımız daha çok büyüyor, katil bulunursa en azından hafifler" dedi.

'SUDA BOĞULDUĞUNA YER VERİLMİŞ'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla, kızı hakkındaki soruşturmada son durumu öğrenen Serdar Tirsi de, "CİMER'den cevap yeni elime ulaştı. Rapor tamamlanarak buraya gönderildi. Bazı eksiklikler ya da detaylı incelenmesi için geri gönderilmiş. Bir üst kurul sanırım bunu detaylı inceleyecek. Raporda suda boğulduğuna dair bulguya yer verilmiş. Başka da bir şey demediler. Soruşturma sürüyor. Rapor yeniden ve kapsamlı inceleniyor. Adalete güveniyoruz, umarız olay her yönüyle aydınlatılır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN