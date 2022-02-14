İkonik Uncharted karakterleri Fortnite'a geliyor

Fortnite hayranları, 17 Şubat'ta oyuna gelecek olan Uncharted crossoverını ortaya çıkarmak için Epic Games'in bulmacasını çözdüler.

Epic Games, Fortnite'ın sıradaki iş birliğini açığa çıkarmaları için oyunculara bir bulmaca gösterdi. Bulmacada, "Tek yapman gereken dünyanın her köşesinden topluluk üyeleriyle birlikte çalışarak bulmacayı çözmek ve çözümü 14 karakterlik şifre olarak aşağıya girmek" şeklinde açıkladı.

EPİC GAMES UNCHARTED BULMACANIN ŞİFRESİ NEDİR?

Elizabeth devrinde yaşamış olan Francis Drake adlı İngiliz korsanının mottosu olan ve Uncharted 4'ün "Sic Parvis Magna" adlı orijinal müziği, Fortnite'ın sıradaki iş birliği bulmacasının cevabıdır. Epic Games, Fortnite Uncharted iş birliğini açıklamak için oluşturduğu bulmacanın cevabı "sicparvismagna" dır.

Şifreyi girdikten sonra Fortnite'ın YouTube hesabında liste dışı olarak "İkonik Uncharted Karakterleri Nathan Drake ve Chloe Frazer Fortnite Adasına Geldi" adlı yüklenen videosuna yönlendirilmektedir.