İkna edilen terörist, Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu

HAKKARİ'de, ikna çalışmaları sonucu, 1 PKK/KCK terör örgütü mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu 1 PKK/KCK terör örgütü mensubunun, Derecik ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Son Dakika Haberleri

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