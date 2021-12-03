İkna edilen terörist, Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel
HAKKARİ'de, ikna çalışmaları sonucu, 1 PKK/KCK terör örgütü mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
HAKKARİ'de, ikna çalışmaları sonucu, 1 PKK/KCK terör örgütü mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu 1 PKK/KCK terör örgütü mensubunun, Derecik ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Son Dakika Haberleri
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