İklim krizi: Suların yükseldiği Galler'de sahil kasabası Fairnbourne 2055'e kadar tahliye edilebilir
Fairbourne kasabasının bağlı olduğu belediye, deniz seviyesinin yükselmesine karşı günlük hayatı korumanın maliyetinin altından kalkamayacağını söylüyor. Yükselen su seviyesinin tehlikeleri ile ilgili hazırlanan raporda da kasabanın 2055'e kadar tahliye edilmesi öneriliyor.
Galler'in kuzeyindeki Fairnbourne sahil kasabasının sakinleri, Büyük Britanya'nın ilk iklim göçmeni olma riskiyle karşı karşıya.
Yaklaşık bin nüfuslu kasabanın bağlı olduğu belediye, deniz seviyesinin yükselmesine karşı yapıları ve günlük hayatı korumanın faturasının ağır olacağını ve yerel yönetimin bu maliyetin altından kalkamayacağını söylüyor. Yükselen su seviyesinin tehlikeleri ile ilgili hazırlanan raporda da, kasabanın 2045'te dağıtılması, tahliye sürecinin 2055'e kadar tamamlanması tavsiye ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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