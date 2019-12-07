İklim hareketinin sembolü haline gelen Greta Thunberg kimdir? Neyi savunuyor?
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İklim hareketinin sembolü haline gelen Greta Thunberg kimdir? Neyi savunuyor?

Greta Thunberg, dünya çapında iklim hareketinin sembolü haline geldi. Okul grevi ve düzenlediği eylemlerle akranlarına öncülük eden 16 yaşındaki İsveçli aktivist, Asperger sendromlu olmasına rağmen sesini dünyanın en önemli konferanslarında politikacılara yaptığı konuşmalarla duyurdu.

07.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:14
İklim hareketinin sembolü haline gelen Greta Thunberg kimdir? Neyi savunuyor?

'ta 'de yapılacak iklim zirvesine katılmak üzere Maliza II adlı 'duşsuz ve tuvaletsiz' bir yelkenli ile kısa süre önce 'den Atlantik'e yelken açtı Greta Thunberg.


İsveçli genç çevreci aktivistin, hava kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle uçağa binmeyi protesto etmesini kimileri 'anlamsız' buldu, kimileri farkındalık uyandırdığı için destekliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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