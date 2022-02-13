İklim değişikliğine dikkat çekmek üzere moda yasası gösterisi düzenlendi - Haberler
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İklim değişikliğine dikkat çekmek üzere moda yasası gösterisi düzenlendi

AA, Lokman Vural Elibol - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gösteriye katılanlardan görüntü Konuşmalardan detay NEW YORK - ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Düğme ve İğne Heykeli çevresinde toplanan vatandaşlar, iklim değişikliğini ve moda camiasındaki yarışı protesto etmek üzere gösteri düzenledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gösteriye katılanlardan görüntü

Konuşmalardan detay NEW YORK - ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Düğme ve İğne Heykeli çevresinde toplanan vatandaşlar, iklim değişikliğini ve moda camiasındaki yarışı protesto etmek üzere gösteri düzenledi. Gösteriye Senatör Brad Hoylman de katıldı.

İklim değişikliğine dikkat çekmek üzere moda yasası gösterisi düzenlendi

İklim değişikliğine dikkat çekmek üzere moda yasası gösterisi düzenlendi

İklim değişikliğine dikkat çekmek üzere moda yasası gösterisi düzenlendi

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Manhattan, Protesto, New York, Güncel, Haberler

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