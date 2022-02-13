İklim değişikliğine dikkat çekmek üzere moda yasası gösterisi düzenlendi
AA, Lokman Vural Elibol - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gösteriye katılanlardan görüntü Konuşmalardan detay NEW YORK - ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Düğme ve İğne Heykeli çevresinde toplanan vatandaşlar, iklim değişikliğini ve moda camiasındaki yarışı protesto etmek üzere gösteri düzenledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gösteriye katılanlardan görüntü
Konuşmalardan detay NEW YORK - ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Düğme ve İğne Heykeli çevresinde toplanan vatandaşlar, iklim değişikliğini ve moda camiasındaki yarışı protesto etmek üzere gösteri düzenledi. Gösteriye Senatör Brad Hoylman de katıldı.