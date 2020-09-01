İklim değişikliği gösterisinde gözaltılar (2)
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İklim değişikliği gösterisinde gözaltılar (2)

İngiltere'nin başkenti Londra'da gösteri düzenleyen Extinction Rebellion adlı çevreci grup, hükümetten ve parlamentodan iklim değişliğinin önlenmesi için acilen adım atmasını talep etti.

01.09.2020 20:36 | Son Güncelleme: 01.09.2020 20:42

İngiltere'nin başkenti Londra'da gösteri düzenleyen Extinction Rebellion adlı çevreci grup, hükümetten ve parlamentodan iklim değişliğinin önlenmesi için acilen adım atmasını talep etti.

Çevreciler, sabah erken saatlerden itibaren Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda toplandı. Öğle saatlerinde harekete geçen çevreciler, yaz tatilinin ardından yeniden açılan parlamentoya doğru yürüyüşe geçti.

Polis, göstericilerin parlamento binasına girmeye çalışmasını önlemek için barikatlar kurdu.

Göstericiler, yürüyüşlerinin ardından parlamentonun hemen karşısındaki meydanda toplandı.

Yapılan konuşmalarda, hükümetten ve parlamentodan olası bir iklim felaketinin önlenmesi için acilen harekete geçmesi ve gerekli yasal düzenlemeleri yapması istendi.

Öte yandan Başbakan Boris Johnson, yaptığı açıklamada, hükümetin sonbaharda yeni bir iklim politikası açıklayacağını belirterek, "Bu krizden (salgın) sonra bu ülkede daha iyisini inşa edeceğiz, daha hızlı inşa edeceğiz ve daha yeşilini inşa edeceğiz." dedi.

Polisten yapılan açıklamada da protestocuların toplanabileceği yerlere kısıtlamalar getirildiği ve kurallara uymayanların gözaltına alınacağı duyuruldu.

İklim değişikliği gösterisinde gözaltılar (2)

Kaynak: AA

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