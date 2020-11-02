İkizlerin hayalleri enkazda kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İkizlerin hayalleri enkazda kaldı

02.11.2020 23:49 | Son Güncelleme: 02.11.2020 23:59

Teknoloji yazarı Hakkı Alkan, İzmir'deki depremde Rızabey Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında 75 saat sonra cansız bedenlerine ulaşılan 16 yaşındaki ikiz kardeşler Çınar ve Sayra Alpgündüz ile daha önce teknoloji fuarında yaptığı röportajı instagram hesabından yayınladı.

Teknoloji yazarı Hakkı Alkan, İzmir'deki depremde Rızabey Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında 75 saat sonra cansız bedenlerine ulaşılan 16 yaşındaki ikiz kardeşler Çınar ve Sayra Alpgündüz ile daha önce teknoloji fuarında yaptığı röportajı instagram hesabından yayınladı.

Shiftdelete.net kurucusu da olan Alkan, videoyu, "Allah yakınlarına sabır versin. Bir kız bir erkek babası olarak bu acıyı tahmin ve tarif etmem imkansız. Kahrolduk" mesajıyla paylaştı.

Röportajda, Hakkı Alkan, bir teknoloji fuarında karşılaştığı ikizlere, esprili bir dille hayallerini soruyor. Esprili sorulara yanıt veren Çınar pilot, Sayra da doktor olmak istediğini söylüyor.

İkizlerin hayalleri enkazda kaldı
İkizlerin hayalleri enkazda kaldı
İkizlerin hayalleri enkazda kaldı
İkizlerin hayalleri enkazda kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

İlgili Haberler

Enkazda cansız bedenlerine ulaşılan Beril ve annesi son yolculuklarına uğurlandı
Enkazda cansız bedenlerine ulaşılan Beril ve annesi son yolculuklarına uğurlandı
Ayvalık AKFD-ADAK İzmir'deki enkazda gönüllü olarak görev aldı
Ayvalık AKFD-ADAK İzmir'deki enkazda gönüllü olarak görev aldı
Depremde enkazda kalan İnci Okan'ın köpeği de kurtarıldı
Depremde enkazda kalan İnci Okan'ın köpeği de kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Murat Kurum Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Danla Bilic Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Tamer Tuna Fatih Terim Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız İzmir Deprem Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İkizlerin hayalleri enkazda kaldı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 23:59:09. #1.14#
title