İkizler burcundaki tutulma, sizi nasıl etkileyecek? Ünlü Astrolog Aysun Koç anlattı
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İkizler burcundaki tutulma, sizi nasıl etkileyecek? Ünlü Astrolog Aysun Koç anlattı

30.11.2020 13:32 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:55
İkizler burcundaki tutulma, sizi nasıl etkileyecek? Ünlü Astrolog Aysun Koç anlattı

Ünlü Astrolog Aysun Koç, bugün 12:29'da gerçekleşen İkizler burcundaki Ay tutulmasının etkilerini anlattı.

"30 Kasım 12:29'da İkizler burcunun 8 derecesinde bir Ay Tutulması gerçekleşti. İkizler burcu; iletişimin, kardeş ve yakın çevre ilişkilerinin, eğitimin, kısa yolculukların, medyanın temsilcisidir. Bu konularda hızlı gelişmeler yaşatacak.

GİZLİ SIRLAR AÇIĞA ÇIKACAK

Gizli kalan bazı konuların ortaya çıkacağını ve saklanamayacağını göreceğiz. Tutulmanın bulunduğu derece Mikail meleğini temsil ediyor. Bu nedenle önümüzdeki 6 aylık dönemde iletişimde, ticarette dürüst olanların kazanacağını göreceğiz. Ani verilen kararlar maddi kayba sebep olabilir. Bazı birliktelikler bir anda bitebilir. Tutulma haritanın 4. evinde gerçekleştiği için; aile, ev, emlak, anavatan ve toprak temaları ön plana çıkacak. Sorunlu devam eden evlilikler hızlı bir şekilde sonlanabilir. Bu dönem gidene güle güle, gelene de hoş geldin deme zamanları. Tutulma ile yakın çevreyle veya kardeşle ilgili sorunları çözme, yaraları sarma fırsatı mevcut. Hastalar da bu dönem iyileşebilirler.

YENİ KISITLAMALAR GELECEK

Tutulma, Türkiye haritasının 12. evinde olacağı ve 6 ev karşıtlığı ile çalışacağı için; koronavirüsün artış hızı nedeniyle hem sağlık çalışanlarının yükünün çok artacağını, hem de yeni kısıtlama kararlarının geleceğini rahatça söyleyebiliriz. Hastanelerin bazı illerde yetersiz kalması bile söz konusu olabilir ve ilave tedbirler alınabilir. Hastaneler ve hapishanelerle ilgili bazı yeni düzenlemeler yapılabilir.

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ETKİSİ 6 AY SÜRECEK

Parçalı olacak bu Ay Tutulması'nın etkisi ilk iki ayı daha yoğun olmak üzere 6 ay devam edecek. Etkilerini dönem dönem 6 ay gösterecektir. Ülkemizde gündüz saatlerinde olacağı için izlenemeyecek.

EN İYİ ETKİ TERAZİ VE KOVA BURÇLARINDA OLACAK

Tutulmadan en çok etkilenecek burçlar; İkizler, Yay, Balık, Başak burçlarının ilk 15 gününde doğanlar. En iyi etki alacaklar ise; Terazi ve Kova burçları olacak.

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