İkizler burcu hangi ay 2021? İkizler burcu hangi aylar arası

Burçlar dört gruba ayrılmıştır. Bunlar; Ateş, toprak, hava ve su grubudur. Hangi burç grubuna ait olduğunuzu bilmek size temel kişilik özelliklerinizi ve karşınızdaki kişileri daha iyi anlamanızı sağlamaktadır. İnsanlar doğdukları zaman belli bir ay, belli bir gün dünyaya gelirler. Doğdukları Tarih ve Ay'a göre hangi burca ait olduklarını öğrenirler. Peki, İkizler burcu hangi ay 2021? İkizler burcu hangi aylar arası

İkizler burcu hangi aylar arası olduğunu sizler için derledik. İnsanlar bin yıldır evrenin gizemlerini düşünerek güneşin canlı hareketini, ayın aldatıcı döngüsünü ve tepedeki sınırsız yıldızların girdabını izliyorlar. Astroloji ve astronomi , binlerce yıldır ayrılmaz bir şekilde bağlantılıydı. Bu iki alan zaman içinde çözülmüş olsa da, kozmosun mistik öğretileri bugün hala bize rehberlik ediyor.

İKİZLER BURCU HANGİ AY?

İkizler Burcu tarihi (21 Mayıs - 21 Haziran)

Mayıs ve haziran aylarında doğan insanlar genel olarak İkizler burcudur. En popüler burçlardan biri olarak bilinirler. 21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri İkizler burcunda doğan insanların tarihleridir. Bu burçların en sevdikleri gün cumartesidir.

Hiç bu kadar meşgul oldun mu, sırf her şeyi yapmak için kendini klonlayabilmeyi diledin mi? Özetle İkizler deneyimi budur. Göksel ikizler tarafından uygun şekilde sembolize edilen bu hava burcu, kendisini ikiye katlaması gereken pek çok arayışla ilgileniyordu. Burcunuzun tam profilini buradan okuyun. Ardından, bu ayın İkizler burç tahminlerini okuyun.

Zodyak'ın 12 burcunun üçüncüsü olan İkizler burcunun döngüsü ilkbaharın sonlarında başlar, 21 Mayıs – 20 Haziran tarihleri arasına denk gelir. Yıldız haritanızda İkizler burcu gezegen yerleşimine sahip olmasanız da pek çok gezegen yıl boyunca İkizler burcunun rüzgarlı enerjisini harekete geçirerek bu burçtan geçtiği için bu enerjiyi anlamak önemlidir.

İkizler burcu özellikleri (21 Mayıs - 21 Haziran)

Sembolü: İkizler

Elementi: Hava

Niteliği: Değişken

Yönetici gezegeni: Merkür (iletişim ve haberleşmenin gezegeni)

Renk: Açık yeşil, sarı

Gün: Çarşamba

Uğurlu sayılar: 5, 7

Uğurlu taşları: Akuamarin, Akik, Topaz, Sitrin, Turmalin

Vücutta tekabül ettiği yer: Omuzlar, eller ve kollar

Olumlu özellikleri: Etkileyici, özgün, iş bilen, alımlı, akıllı, maceracı

Olumsuz özellikleri: Vesveseli, dengesiz, iki yüzlü, yargılayıcı, depresif

En sevdiği şeyler: Müzik, kitaplar, dergiler, sohbet etmek, kısa gezintiler

Nefret ettiği şeyler: Yalnız olmak, sınırlandırılmak, tekrar ve rutin, dar görüşlü insanlar, geleneksel moda, otorite figürleri, sessizlik

Gizli tutkuları: Tüm cevapları bulmak

Güçlü yanları: Kibar, sevecen, meraklı, uyumlu, yeni fikirleri çabucak öğrenebilir olmaları

Zayıf yanları: Gergin, tutarsız ve kararsız olmaları

İkizler burcunun kişisel özellikleri

Burçlar üç farklı niteliğe göre gruplanır: kardinal (öncü), değişken ve sabit burçlar. İkizler burcu dört değişken burçtan biridir (diğerleri Başak, Yay ve Balık'tır). Değişken burçlar mevsimleri sona erdiren burçlardır ve her mevsimden dersler almışlardır. Her şeyin bir sonu olduğunu bilirler ve görevleri herkesin mevsim değişimine uyum sağlamasına yardımcı olmaktır. Diğer burçlardan daha bilgedirler. Diğer burçlara göre değişime daha kolay ayak uydurabilirler; pek çok duruma uyum sağlamak için bukalemun gibi renk değiştirirler. Ayrıca Zodyak'ın düzeltmenidirler: Kardinaller bir plan öne sürer, sabit burçlar planı eyleme döker, değişken burçlar ise eleştirel bir gözle son rötuşları yapar.

Zodyak'ta hava elementine sahip olan ilk burç İkizler olduğu için İkizler burcu, değişim ve iletişim rüzgârlarını başlatan ilk rüzgâr gibidir. İkizler burcu, büyük ve yaratıcı bir sinerji oluşturarak bir anda insanları iletişime geçirir. İkizler burcu gezegen döngüsündeyken hepimiz arkadaşlarımızla daha fazla zaman geçirmeye meyilli oluruz.

Enerjisi hızlı ve telaşlıdır. İkizler burcu iletişimi yönetir; esprili kelime oyunlarına, dinamik diyaloglara ilham verir. İkizler burcu geçişleri beyin fırtınaları ve sosyalleşme açısından harika bir dönemdir. Ayrıca bu burç, fikirlerin buluşmasından yanadır. İkizler burcu gezegen geçişi sırasında konuşma yetilerimiz gelişir; arkadaşlarımızla saatler boyunca o konudan bu konuya konuşurken bulabiliriz kendimizi. Öte yandan hayatın inişli çıkışlı yönünü temsil eder; ayak uydurmayı becerebilirseniz müthiş bir heyecan yaşamış olursunuz.

İkizlerin doğası çocuk masumiyetine sahiptir; kardeşliğe, birbirinden tamamen farklı kişiliklere sahip olan dostlar ve akrabalar arası sevgiye olan inançlarını temsil eder. Bu burcun insanlarının görevi farklılıkları birleştirmek ve canlarını kardeşleri ya da arkadaşları uğruna feda etmeye hazır hâle getirmektir.

Etkileyici ve zeki İkizler burcu, tek bir beden içinde iki farklı kişiliği temsil eder; hangisiyle karşı karşıya olacağınızı asla bilemezsiniz. Sosyal, dışa dönük ve eğlenceli olsalar da aniden ciddileşme ve huysuzlaşma eğilimindedirler. Son derece meraklıdırlar; her zaman yapmak istedikleri şeyler için yeterince vakitleri olmadığını düşünürler.