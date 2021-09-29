İkizler babalarının boyuna yetişti

Onur Saylak, menajer eşi Gözde Yılmaz'ın doğum gününü kutladı. Etkinliğe Saylak'ın Tuba Büyüküstün'den olan ikizleri Maya ve Toprak da katıldı.

Sosyal medyada ikizlerin fotoğrafını paylaşmayan Saylak ve Büyüküstün'ün çocuklarının büyüdüğü görüldü. Dokuz yaşında olan ikizler, babaları Saylak'ın boyuna yetiştiği de görüldü. Saylak'ın kucağında ise Yılmaz'dan olan bir yaşındaki Deniz Ali vardı. Saylak, altı yıl evli kaldığı Büyüküstün'den boşandıktan üç sene sonra Yılmaz'la nikah masasına oturmuştu.