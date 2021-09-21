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İkiz kız kardeşler, aynı anda evlendi

Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Haberler | Güncel
İkiz kız kardeşler, aynı anda evlendi

YALOVA'da ikiz kız kardeşler Nursen (24) ve Nurşen (24) Tekin, düzenlenen törenle, aynı anda evlendi.

YALOVA'da ikiz kız kardeşler Nursen (24) ve Nurşen (24) Tekin, düzenlenen törenle, aynı anda evlendi.

Yalova'da Nihayet - Recep Tekin çiftinin ikiz kızları Nursen ve Nurşen Tekin, nişanlılarıyla aynı gün evlenmeyi planladı. İkiz kız kardeşlerin birlikte yaptığı düğüne, çok sayıda davetli katıldı. Düğünde, Nursen Tekin, Bekir Polat Arslan (27) ile Nurşen Tekin ise Ali Kuşcu (27) ile nikah masasına oturdu. Genç çiftlerin nikahlarını Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral kıydı. İkizler, aynı anda dünyaevine girdi.

İKİZ ÇOCUK DİLEDİ

Altınova Belediye Başkanı Oral, 18 yıllık belediye başkanlığı döneminde ilk kez böyle bir an yaşadığını ifade ederek, "Çifte mutluluk, bu olsa gerek. Benim de hayatımın nadir anılarından bir tanesi oldu. Bu güzel ve özel gece vesilesiyle genç çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar ve ikiz çocuklar diliyorum" diye konuştu.


İkiz kız kardeşler, aynı anda evlendi

İkiz kız kardeşler, aynı anda evlendi

İkiz kız kardeşler, aynı anda evlendi

İkiz kız kardeşler, aynı anda evlendi

İkiz kız kardeşler, aynı anda evlendi

İkiz kız kardeşler, aynı anda evlendi

İkiz kız kardeşler, aynı anda evlendi

İkiz kız kardeşler, aynı anda evlendi

Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: İkiz kız kardeşler, aynı anda evlendi - Haberler
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