"İkiz kardeşler" kurban pazarının gözdesi oldu

Besici Yunus Aydınlık'ın konuşması

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Büyükbaş hayvanlardan görüntü Adıyaman'da hayvan pazarına getirilen iki ton ağırlığındaki "İkiz kardeşler" adı verilen tosunlar, 40 bin liradan satışa sunuldu.

Bahçecik Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında, kentin çeşitli bölgelerinden ve çevre illerden getirilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar alıcı bekliyor.

Bayrama 10 gün kalmasına rağmen vatandaşlar, kurbanlıkları inceleyerek, fiyat araştırması yapıyor.

Pazarda en çok ilgiyi ise iki ton ağırlığındaki "İkiz kardeşler" adı verilen tosunlar ilgi görüyor.

Besici Yunus Aydınlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetiştirdiği tosunun pazarın gözdesi olduğunu belirtti.

Tosunlar 40 bin liradan satışa çıkardığını dile getiren Aydınlık, "Bu yıl yoğunluk fazla yok. Gelen müşteriler de özellikle ikiz kardeşlere ilgi gösteriyor." dedi.

Tosunların canlı olarak iki ton ağırlığında olduğunu belirten Aydınlık, kesimde yaklaşık bin 200 kilogram et geleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA