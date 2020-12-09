İkiz kardeşler, borçlu oldukları baba oğula kurşun yağdırdı! Baba, dehşetten ölü taklidi yaparak kurtuldu

Narlıdere Altıevler Mahallesi Aksu Sokak'taki kır düğün salonunda geçen 2 Kasım'da saat 21.00'da meydana gelen olayda, Can ailesinin işletmesini silahla basan 35 yaşındaki ikiz kardeşler Harun ve Hakan İvgin ile arkadaşları Emre Demirağaç, içeride bulunanlara kurşun yağdırdı. İddiaya göre Demirağaç tarafından baba Muzaffer Can ayağından vurularak 3 kurşunla yaralanırken, Harun ve Hakan İvgin ise ancak 200 metre kaçabilen 27 yaşındaki Süleyman Fırat Can'ı vurarak öldürdü.

BORÇLARINI ÖDEMEYİP "HADİ DEFOL" DEMİŞLER

Oğlu Süleyman Fırat'ın bundan aylar önce kendi işinin patronu olmak için Serkan B. aracılığı ile İnciraltı'nda ikiz kardeşlerin işlettiği bir kır düğün salonunun işletmesini almaya karar verdiğini aktaran acılı anne Dilek Can, "İşletmesini satın alacağımız kır düğün salonu kurşunlanınca oğlum, 'Bana bu işletmeden hayır gelmez. Ben bu işten vazgeçeceğim' diye söyledi. Oğlum, Harun ile Hakan kardeşlerden verdiği 20 bin lira parayı geri istemiş ancak onlar da 'Masrafları çıkınca sana 12 bin 500 lira borcumuz kalıyor. Onu da sana 3 taksitte veririz. Hadi şimdi defol git' diyerek oğlumu kovmuşlar" diye konuştu.

YARALI BABA, ÖLÜ TAKLİDİ YAPARAK KURTULMUŞ

Yeni Asır'ın haberine göre; oğlu ile eşinin sonrasında bu işi çözmek için Serkan B'yi Narlıdere'deki işletmelerine davet ettiğine dikkat çeken anne Dilek Can, "Konuşmak için Serkan'ı çağırmışlar ancak onların yerine akşamüstü arka kapıdan Harun, Hakan ve Emre içeriyi silahlarla basmış. Emre eşimi bacağından vuruyor. Harun ile Hakan da kurşun yağdırıp, 200 metre ileride oğlumu öldürmüş. Sonra tekrar işletmeye geri dönen ikizler Emre'ye 'Daha bu adamın işini bitirmedin mi?' diyor. Sonra Emre bir el daha ateş ediyor. Eşim ölmüş gibi yapınca kaçıyorlar" diye konuştu.

"BAŞKALARININ CİĞERİ YANMASIN"

Cinayetten sonra 3 zanlı tutuklanarak cezaevine konurken, anne Dilek Can ağır yaralı eşinin yürüyemediğini, oğlunun da genç yaşta mezara girdiğini anlatarak isyan etti. Acılı anne, "Bu kişilerin birçok suçtan sabıkası olduğunu biz sonradan öğrendik. Onlar bizim ciğerimizi yaktı, başkalarının ciğeri yanmasın. Bu katillerin en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum" dedi.