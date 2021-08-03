İkitelli yangın! İkitelli'de yangın var mı?
Ülkemizin pek çok noktasında yangınlar meydana gelirken vatandaşlar da bazı bölgeler hakkında araştırmalar yapılıyor. Bunlardan biri de İkitelli oldu. Bu kapsamda İkitelli'de yangın var mı? sorusunun yanıtı araştırıldı. İkitelli yangın detayları!
İkitelli'de yangın var mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Bu kapsamda İkitelli yangın başlığı araştırılan konular arasında yerini aldı.
İKİTELLİ'DE YANGIN VAR MI?
İkitelli'de bildirilmiş bir yangın yok. Bölge halkından da bu konu hakkında herhangi bir bilgi gelmedi. Son zamanlarda da herhangi bir yangın durumu iletilmedi.
İKİTELLİ NEREDE?
İkitelli, İstanbul'un Küçükçekmece ve Başakşehir ilçeleri arasında yer alan bir semttir.