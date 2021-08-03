İkitelli yangın! İkitelli'de yangın var mı?

Ülkemizin pek çok noktasında yangınlar meydana gelirken vatandaşlar da bazı bölgeler hakkında araştırmalar yapılıyor. Bunlardan biri de İkitelli oldu. Bu kapsamda İkitelli'de yangın var mı? sorusunun yanıtı araştırıldı. İkitelli yangın detayları!