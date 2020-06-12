İkitelli OSB'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına büyük destek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" milli dayanışma kampanyasına 5 milyon lira ile destek oldu.

Sanayinin başkenti olarak adlandırılan İkitelli OSB bu desteğiyle büyük bir dayanışma örneği sergiledi.

Pandemi nedeniyle ülke olarak geçirdiğimiz zor günlerde, büyük bir özveri ile emek harcayan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere ülkemizin tüm üreten ve mücadele veren bileşenlerine teşekkür eden İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut M. AYDIN, "İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreci dayanışma içinde geride bırakacağımıza inanıyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya ve ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Toplumun her bir ferdini zorlayan bu süreçten el ele vererek, dayanışmayı ve paylaşmayı güçlendirerek çıkacağımıza inanıyoruz. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Kampanyası'na İkitelli Organize Sanayi Bölgesi olarak 5.000.000 TL destek veriyoruz.

İkitelli OSB büyük bir aile. Bu ailenin her bir üyesi ve sanayicisiyle bu kampanyaya destek vermenin gururunu yaşıyoruz. Devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz." İfadelerine yer verdi.

Bünyesindeki 38 sanayi sitesi, yaklaşık 24.500 işletme, 300 bin istihdam, %95 doluluk oranı ve yıllık yaklaşık 5 milyar dolarlık katma değeriyle İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) Türkiye ihracatının %30'unu karşılıyor

Kaynak: Bültenler