Son dakika: İkitelli İETT Garajında kaza: 2 yaralı - Haberler
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Son dakika: İkitelli İETT Garajında kaza: 2 yaralı

Son dakika: İkitelli İETT Garajında kaza: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: KÜÇÜKÇEKMECE'de bulunan İkitelli İETT Garajı içinde, İETT otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de bulunan İkitelli İett Garajı içinde, İETT otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 34 DFL 065 plakalı hafif ticari araç ile İETT otobüsü garaj içinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan Sedat Saraç ile Gökmen Demircioğlu hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.


Son dakika: İkitelli İETT Garajında kaza: 2 yaralı

Son dakika: İkitelli İETT Garajında kaza: 2 yaralı

Son dakika: İkitelli İETT Garajında kaza: 2 yaralı

Son dakika: İkitelli İETT Garajında kaza: 2 yaralı

Son dakika: İkitelli İETT Garajında kaza: 2 yaralı

Son dakika: İkitelli İETT Garajında kaza: 2 yaralı

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