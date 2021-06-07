İkinci kez evinde düşen Mehmet Ali Erbil, hastaneye kaldırıldı
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İkinci kez evinde düşen Mehmet Ali Erbil, hastaneye kaldırıldı

Diğer / Ecem Altan - Haberler | Magazin

3 yıl önce evinin banyosunda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden ve aylarca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, yine düştü. Apar topar hastaneye kaldırılan Erbil, sağlık durumunun iyi olmasının ardından taburcu edildi.

Son olarak İbrahim Tatlıses'in programına konuk olan ve eğlenceli halleriyle dikkat çeken Mehmet Ali Erbil'e adeta nazar değdi. Erbil'in evinde düştüğü ve apar topar hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Posta yazarı Suna Akyıldız, köşesinde Mehmet Ali Erbil'in talihsiz bir kaza daha geçirdiğini yazdı. Akyıldız yazısında "Bu arada Mehmet Ali Erbil'e de nazar değmiş. Evinde düşünce apar topar hastaneye kaldırılmış" ifadelerini kullandı. Sağlık durumu iyi olan şovmen, evinde dinleniyor.

MEHMET ALİ ERBİL'DEN FOTOĞRAF GELDİ

Erbil'in geçtiğimiz günlerde adının aşk dedikodusuna karıştığı Funda Aksu, sosyal medya hesabından şovmenin son halini paylaştı. Erbil'in yemek yerken çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Aksu, "Hayırlı, sağlıklı haftalar diliyoruz" notunu yazdı.

İkinci kez evinde düşen Mehmet Ali Erbil, hastaneye kaldırıldı
İkinci kez evinde düşen Mehmet Ali Erbil, hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Diğer / Ecem Altan

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Haber Yorumları (1)
HAKAN ARSLANOĞLU: Azrail yine Maliye sellektör yapmış. hazırlan geliyorum gibi..
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İkinci kez evinde düşen Mehmet Ali Erbil, hastaneye kaldırıldı - Haberler Magazin
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