Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var
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Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var

19.11.2020 09:45 | Son Güncelleme: 19.11.2020 10:38

Adana'da daha önceki uygulamada aracının cam filmi sökülen ve tekrardan cam filmiyle yakalanan sürücünün savunması 'Pes' dedirtti. Sürücü, "Ben düşman sahibi adamım her gün biri çıkıyor kavga ediyorum" diyerek polislerden koruma istedi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamada araçlara takılan koyu renk cam filme ve maskesiz sokakta gezmeye izin vermedi. Daha önce aracındaki cam filmi sökülen ve yeniden cam filmi ile yakalanan sürücü ise duruma isyan etti.

"BEN DÜŞMAN SAHİBİ BİR ADAMIM"

Sürücü "O zaman yanıma bir koruma verin. Her gün biri karşıma çıkıyor. Ben düşman sahibi adamım her gün biri çıkıyor kavga ediyorum" diyerek polisleri de şaşırttı.

DEFALARCA ÖZÜR DİLEDİ

Ekipler koyu renk araç ön camına takılan cam filmin görüş mesafesini azaltarak kazaları arttırdığı için araç içini göstermeyen ön cam filmlerine izin vermezken, maske takmayan sürücüleri de affetmedi. Maske takmayan bir sürücü ise polisin kimlik istemesi üzerine defalarca özür diledi. Artan vakaları hatırlatan polis memuru toplumu ve kendi sağlığını maskesiz tehlikeye sokan şahsa maske takmamaktan işlem yaptı.

Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var

Uygulamada kuralları eksizsiz uygulayan sürücüler polis ekiplerinden denetimlerin artmasını talep etti.

Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var
Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var
Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
6. FİLO: Adamın hayatı film gibi camları film olsa ne olur :)
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