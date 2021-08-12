İkinci kez anne olacağını açıkladı! Pozları olay oldu
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İkinci kez anne olacağını açıkladı! Pozları olay oldu

İkinci kez anne olacağını açıkladı! Pozları olay oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dünyanın ilk büyük beden modeli Ashley Graham, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Doğum için geri sayıma geçen Ashley Graham, verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. İşte o kareler...

Kıvrımlı hatlarıyla dikkat çeken Graham, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

Kısa süre önce ilk bebeğini kucağına alan Ashley Graham geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu çıplak fotoğraflarla duyurmuştu. Graham yeni pozlarıyla da sevenlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

2010 yılından beri yönetmen Justin Ervin ile evli olan ve zaman zaman iddialı fotoğraflarını paylaşan model, "Vücudumu sergilemeyi seviyorum" dedi.

İşte Ashley Graham'ın dikkat çeken pozları...

İkinci kez anne olacağını açıkladı! Pozları olay oldu
İkinci kez anne olacağını açıkladı! Pozları olay oldu
İkinci kez anne olacağını açıkladı! Pozları olay oldu
İkinci kez anne olacağını açıkladı! Pozları olay oldu
İkinci kez anne olacağını açıkladı! Pozları olay oldu
İkinci kez anne olacağını açıkladı! Pozları olay oldu
İkinci kez anne olacağını açıkladı! Pozları olay oldu

Kaynak: Snob Magazin

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