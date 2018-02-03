İkinci Dünya Savaşı'nın Kaderini Değiştiren Muharebenin 75. Yıldönümü Kutlanıyor

Rusya, Nazi Orduları'nın bir daha toparlanamayacak şekilde bozguna uğratıldığı, dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren Stalingrad Zaferi'nin 75. Yıldönümünü kutluyor.

Rusya'nın 75 yıldan bu yana ilk kez resmi bayram olarak kutladığı Stalingrad Zaferi Yıldönümü'nde, ülkenin çeşitli yerlerinde sergiler ve anma etkinlikleri düzenlenirken, muharebelerin gerçekleştiği o zamanki Stalingrad, bugünkü Volgograd kentinde 60 zırhlı aracın katıldığı bir geçit töreni düzenlendi. Ayrıca bu hafta sonu, yıldönümü kutlamaları kapsamında başkent Moskova'da ve ülkenin diğer şehirlerinde konserler ve anma etkinlikleri düzenlenecek.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, kutlamalar çerçevesinde Volgograd kentinde meçhul asker anıtına çelenk bıraktı. Putin ayrıca, Stalingrad Muharebeleri'ne katılanlar arasında halen hayatta olan ve Gürcistan'ın Abhazya bölgesinde yaşayan 95 yaşındaki Valentina Şulgina'ya telgraf göndererek, zaferdeki katkısından ötürü tebrik etti. Valentina Şulgina da, bu telgrafa, "Beni hatırlayan herkese teşekkür ediyorum" diyerek yanıt verdi.

Putin, Volgograd'da yaptığı konuşmada, İkinci Dünya Savaşı gazilerine şükranlarını iletti ve Rusya'da bugünkü neslin, "babalarının ve dedelerinin yolundan gitmesi gerektiğini" söyledi.

1939 yılında patlak veren İkinci Dünya Savaşı'nın ilk iki yılında Almanya ile Sovyetler Birliği arasında saldırmazlık anlaşmasının geçerli olmasına karşılık, 1941 yılının Haziran ayında Nazi Alman orduları, Sovyetler Birliği'ne saldırmıştı. Çeşitli çatışmalar sonucunda 2 Şubat 1943 tarihinde Alman ordularının Sovyet kuvvetlerine teslim olmasıyla Stalingrad Zaferi ilan edildi. - Kiev