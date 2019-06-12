İkinci Dünya Dünya Savaşı'nda aşık olan ABD'li askerle Fransız aşkı 75 yıl sonra buluştu

İkinci Dünya Dünya Savaşı'nda aşık olan ABD'li askerle Fransız aşkı 75 yıl sonra buluştu

24 yaşındayken Fransa’nın kuzeyinde görev yapan Amerikalı asker Robbins, aşık olduğu 18 yaşındaki Pierson’u cephe değiştirdiği için bir daha göremedi. Savaş dönemi aşıkları 75 yıl sonra bir araya geldi

İkinci Dünya Dünya Savaşı'nda aşık olan ABD'li askerle Fransız aşkı 75 yıl sonra buluştu

İkinci Dünya Savaşı sırasında Normandiya'da savaşan Amerikalı asker Kara Troy Robbins, aşık olduğu Fransız Jeannine Pierson ile 75 yıl sonra ilk defa buluştu. Robbins, cephede görevde olduğu sırada tanıştığı Fransız kadınla buluştuğunda "Her zaman seni sevdim Jeannine. Hiç kalbimden çıkmadın" dedi.

24 yaşındayken Fransa'nın kuzeyinde görev yapan Amerikalı asker Robbins, aşık olduğu 18 yaşındaki Pierson'u cephe değiştirdiği için bir daha göremedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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