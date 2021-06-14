İkinci doz aşı ne zaman yapılır? Biontech 2 doz kaç gün sonra yapılır?

Dünya genelinde etkisini gösteren COVID-19 virüsü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Buna göre aşı yaptırmak isteyen vatandaşlar Çin aşısı Sinovac'ın yanında Biontech aşısını da tercih edebiliyor. Peki, İkinci doz aşı ne zaman yapılır? Biontech 2 doz kaç gün sonra yapılır?

Türkiye, Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılama çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürüyor. Ülkemizde, tercihe bağlı olarak Sinovac aşısı ve Biontech aşısı uygulanıyor. Biontech aşısında ilk dozu olanlar, 2. dozun ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Bilindiği üzere, ilk doz Biontech aşısın yapılmasından bir süre sonra 2. doz aşı da yapılması gerekiyor.

BİONTECH İKİNCİ DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in görüşmesinde, İngiltere'deki bilimsel araştırmalar masaya yatırıldı. 12 hafta sonra yapılan BioNTech 2. doz aşılarının 3-4 ve 6-8 hafta sonra yapılan aşılamadan daha güçlü bağışıklık sağladığı vurgulandı.

Bu çerçevede Haziran ayında ülkemize gelen BioNTech aşıları için 2. doz randevuların 12 hafta sonrasına verileceği kaydedildi. Daha önce BioNTech 2. doz aşı randevularını 6-8 hafta sonrasına alanların randevularının aynen geçerli olacağı da öğrenildi.

Ancak aşılama öncesinde imzalanan ve bir nüshası aşılanan kişide kalan onam formunda, BioNTech aşısı ikinci dozunun 28 gün sonra yapılacağı belirtiliyor.

BİONTECH İKİNCİ DOZ KAÇ GÜN SONRA OLUNMALI?

Aşılama öncesinde imzalanan ve bir nüshası aşılanan kişide kalan onam formunda BioNTech aşısı ikinci dozunun 28 gün sonra yapılacağı belirtiliyor.

Biontech aşısı 2 doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulamasının ardından sağlık personeli tarafından oluşturuluyor ya da isteyenler kendi randevularını kendileri alabiliyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgilerini görüntülemek mümkün