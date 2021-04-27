İkilem - Kaybolurum Gülüşünde sözleri | 'Kaybolurum Gülüşünde' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

2 hafta önce Youtube'a yüklenen ve kısa sürede 4.5 milyon izlenme ve 67 bin beğeni alan Kaybolurum Gülüşünde şarkısının sözleri merak edildi. Peki İkilem - Kaybolurum Gülüşünde şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

İkilem'in yeni şarkısı Kaybolurum Gülüşünde sözleri ile birlikte sizlerle...

İKİLEM - KAYBOLURUM GÜLÜŞÜNDE SÖZLERİ

Geçiyor gündüz gece, bir bir takvimlerden

Tutamam zamanı, kayar teker teker elimden

Alıyorsun insanın aklını başından

Kaybolurum gülüşünde, en güzelinden

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Ah sordum bir bilene, dedi yok ki bir çare

Öylece kaldım, düştüm yine derde

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Gelsen bu gece biraz geçince, kimseye söylemeden

Bulsan bir yolunu, ah içimde külleri sönmeden

Yaklaş yanıma otur çekinme, seyrine bırakırsan

Geçiyor bak yıldızlar bir bir, manzara önümüzde

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Karıştın kanıma, dolaşır hep içimde

Ve sen duman olsan, çeksem bir nefeste

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

İkilem - Kaybolurum Gülüşünde şarkısı kısa süre önce Youtube'a yüklenmiştir. Şarkı kısa sürede 4.5 milyon izlenme ve 67 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz - Müzik: Serhat Karan

Aranje: Uğur Ateş

Vokal: Serhat Karan

Geri Vokal: Serhat Karan & Uğur Ateş

Elektrik & Akustik Gitar: Cem Şengül

Davul: Ömer Arslan

Bas: Onur Kamer