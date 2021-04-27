İkilem - Kaybolurum Gülüşünde sözleri | 'Kaybolurum Gülüşünde' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
2 hafta önce Youtube'a yüklenen ve kısa sürede 4.5 milyon izlenme ve 67 bin beğeni alan Kaybolurum Gülüşünde şarkısının sözleri merak edildi. Peki İkilem - Kaybolurum Gülüşünde şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
İkilem'in yeni şarkısı Kaybolurum Gülüşünde sözleri ile birlikte sizlerle...
İKİLEM - KAYBOLURUM GÜLÜŞÜNDE SÖZLERİ
Geçiyor gündüz gece, bir bir takvimlerden
Tutamam zamanı, kayar teker teker elimden
Alıyorsun insanın aklını başından
Kaybolurum gülüşünde, en güzelinden
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Ah sordum bir bilene, dedi yok ki bir çare
Öylece kaldım, düştüm yine derde
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Gelsen bu gece biraz geçince, kimseye söylemeden
Bulsan bir yolunu, ah içimde külleri sönmeden
Yaklaş yanıma otur çekinme, seyrine bırakırsan
Geçiyor bak yıldızlar bir bir, manzara önümüzde
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Karıştın kanıma, dolaşır hep içimde
Ve sen duman olsan, çeksem bir nefeste
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
İkilem - Kaybolurum Gülüşünde şarkısı kısa süre önce Youtube'a yüklenmiştir. Şarkı kısa sürede 4.5 milyon izlenme ve 67 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz - Müzik: Serhat Karan
Aranje: Uğur Ateş
Vokal: Serhat Karan
Geri Vokal: Serhat Karan & Uğur Ateş
Elektrik & Akustik Gitar: Cem Şengül
Davul: Ömer Arslan
Bas: Onur Kamer