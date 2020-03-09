İki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Kayseri, Hanlı, 3. Sayfa

İki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Sivas'ta iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen tırın sürücüsü yaralandı Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Hanlı köyü mevki yakınlarında meydana geldi.

09.03.2020 02:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 02:32
İki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen tırın sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Hanlı köyü mevki yakınlarında meydana geldi. H.A idaresindeki 58 UA 666 plakalı meyve yüklü tır V.U idaresindeki 42 EGT 51 plakalı tırla henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle meyve yüklü tırın sürücüsü H.A yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada meyve yüklü tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan meyve yüklü tırın ön bölümünden bir parçasının diğer tırın kasasında kalması ise dikkat çekti. Kaza sonrası yola saçılan meyveler karayolları ekiplerince toplanırken tırın çekicisi hurdaya döndü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaynak: İHA

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İki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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