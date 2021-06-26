İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücüler ağır yaralandı
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İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücüler ağır yaralandı

İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücüler ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da aynı yönde seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Antalya'da aynı yönde seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serik-Boğazkent yolunda aynı istikamete giden Mümine Tanrıverdi'nin kullandığı 07 MMN 19 plakalı otomobil ile, Osman Şakar'ın kullandığı 07 TBE 43 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan iki sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA

İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücüler ağır yaralandı
İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücüler ağır yaralandı
İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücüler ağır yaralandı
İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücüler ağır yaralandı
İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücüler ağır yaralandı
İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücüler ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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