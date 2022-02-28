İki otomobilin çarpıştı: 1 yaralı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tarık Sandal idaresindeki 23 LC 290 plakalı otomobil ile Mehmet Çelik idaresindeki 02 BB 033 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Tarık Sandal yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Sandal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa